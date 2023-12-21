«Не лучшее время»: депутат предложил отменить салюты в Москве Депутат Гусев предложил отменить новогодние салюты в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением отменить новогодние салюты в столице. В разговоре с «360» парламентарий заявил, что сейчас «не лучшее время» для фейерверков. Сэкономленные деньги он призвал потратить на нужды участников специальной военной операции.

Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы тратить государственные бюджетные деньги на салюты. У нас идет специальная военная операция. У нас ребята сидят в окопах. Давайте мы лучше эти деньги, которые регионы планируют потратить на праздники, отдадим в помощь мобилизованным и их семьям, — пояснил Гусев.

Парламентарий подчеркнул, что салюты не являются обязательным атрибутом праздничного настроения. Он отметил, что настроение создают в том числе уличные инсталляции и личный подход каждого к Новому году. По словам депутата, в Москве достаточно новогодних атрибутов и есть ощущение праздника.

В Москве достаточно украшений и есть ощущение праздника. Просто не надо праздновать разгульно и широко, — заключил Гусев.

Депутаты Госдумы ранее выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов. Полный запрет использования праздничной пиротехники предлагается ввести в регионах, прилегающих к Украине.