Москвичей предупредили о продлении «желтого» уровня опасности

«Желтый» уровень опасности был продлен на территории Московского региона до вечера вторника, 5 августа, из-за грозы, сопровождающейся сильным дождем, говорится на сайте Гидрометцентра РФ. Специалисты предупредили, что порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду.

Гроза. Период предупреждения — до 21:00 5 августа. Местами грозы с дождем. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве значительно изменится в начале августа. Средняя температура воздуха в столице должна упасть до +25–27 градусов, подчеркнула она.

Кроме того, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что с 6 августа жаркая погода в городе пойдет на спад. По его словам, жителей Северной столицы ожидает более прохладная и комфортная погода с температурой воздуха около +24 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что над югом европейской части России сохраняется нестабильная атмосферная ситуация, которая является причиной проливных дождей и шквалистого ветра.