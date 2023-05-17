Москвичей предупредили о похолодании в выходные Вильфанд предупредил о похолодании в Москве с 20 мая

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Летнее тепло уйдет из Москвы 20 мая, температура в столице понизится до плюс 17–22 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, после очень теплых дней такая погода может показаться серьезным похолоданием.

Изменения начинаются в пятницу. Пройдет холодный фронт, вместе с ним небольшие осадки, температура понизится на четыре градуса. Будет плюс 20–22 градуса, но это еще повыше нормы, а вот в выходные вернется уже майская погода. После очень теплых дней это может ощущаться как заметное похолодание, — рассказал ученый.

Он отметил, что в субботу и воскресенье, 20 и 21 мая, ожидается плюс 17–22 градуса, преимущественно без осадков. При этом в ближайшие дни в Москве будет держаться высокая температура — до плюс 25–26 градусов, добавил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что в четверг, 18 мая, в Центральной России ожидается потепление до 21–28 градусов. Такая температура на два-три градуса превысит климатическую норму. К выходным температура снизится на 6 градусов, отметила она.