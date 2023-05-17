Синоптик пообещала резкое потепление в Центральной России Гидрометцентр: 18 мая в Центральной России потеплеет до 28 градусов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что в четверг, 18 мая, в Центральной России ожидается потепление до 21–28 градусов. К выходным температура снизится на 6 градусов, отметила она в беседе с РИА Новости.

Семнадцатого мая максимальная температура в ЦФО 20–27 градусов, ночь будет относительно прохладной — 4–11 градусов <...>. Днем 18 мая — 21–28 градусов, — подчеркнула ученая.

Она уточнила, что такая температура на два-три градуса превысит климатическую норму.

По словам Макаровой, температура на неделе будет также резко понижаться. Уже в пятницу, 19 мая, в регионе она не превысит 22 градусов. В большинстве областей Центральной России ожидаются небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозой.

Температурный фон останется в пределах 17–22 градусов на выходных и в начале следующей недели, — предупредила специалист.

Ранее сообщалось, что россияне обсуждают прогноз, согласно которому летом в стране ожидается аномальная жара до плюс 40 градусов. По словам специалистов, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока. NEWS.ru поговорил с синоптиками и узнал, каким будет лето в России в 2023 году.