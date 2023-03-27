Москвичам рассказали, когда стоит «переобуть» автомобиль «Фобос»: москвичам стоит сменить зимнюю резину не раньше 10 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам пока не стоит торопиться менять зимнюю резину на летнюю, заявил РИА Новости синоптик центра «Фобос». По словам специалиста, начать это делать можно не ранее 10 апреля.

«Переобувать» автомобили москвичам стоит не раньше 10 апреля, — рассказал синоптик.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого сообщил, что в Москве в воскресенье, 26 марта, с сильными дождями выпала почти четверть месячной нормы осадков. В результате этот месяц вышел на пятое место среди «самых мокрых» с начала XXI века.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в середине недели в Москве начнется небольшое похолодание и пойдет снег. По его словам, столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в конце марта в Центральную Россию вернутся холода. Ночные температуры снова станут отрицательными. Синоптик отметил, что такая ситуация абсолютно нормальна: погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур.