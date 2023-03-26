«Начнется похолодание»: синоптик предупредил о непогоде на рабочей неделе Синоптик Шувалов заявил, что следующая неделя будет прохладной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка зимой во время снегопада на улице в Москве

В середине следующей недели в Москве начнется небольшое похолодание и пойдет снег, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, столбик термометра встанет на отметке в 1 – 3 градуса тепла.

Возвращаемся в температурную норму. Так, к середине рабочей недели в Москве начнется небольшое похолодание с небольшими осадками в виде снега. А столбик термометра встанет на отметке в 1 – 3 градуса тепла. Давление же будет находиться в норме, но правда с незначительными колебаниями, — заявил Шувалов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в конце марта в Центральную Россию вернутся холода. Ночные температуры снова станут отрицательными. Синоптик отметил, что такая ситуация для погоды абсолютно нормальна: таким образом погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Москву теплая погода придет с 20 марта. По словам синоптика, температура воздуха прогреется до девяти градусов тепла, но при этом ожидать ясного неба не стоит.