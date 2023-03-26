Московский март вошел в пятерку «самых мокрых» с начала века Почти четверть от мартовской месячной нормы осадков выпало в Москве 26 марта

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В Москве в воскресенье, 26 марта, с сильными дождями выпала почти четверть месячной нормы осадков. В результате этот месяц вышел на пятое место среди «самых мокрых» с начала XXI века. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В столичном регионе сегодня прошли сильные дожди. В Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 10 миллиметров осадков, что оказалось ниже суточного рекорда этого дня, установленного 26 марта 1951 года, и составляющего 11,8 миллиметра. Тем не менее это составляет почти четверть от месячной нормы марта, — отметил метеоролог.

Он добавил, что с начала марта в Москве выпало уже 52 миллиметра осадков, что составляет 133% от месячной нормы. Это позволило марту 2023 года выйти на пятое место среди самых «мокрых» в нынешнем столетии. При этом продолжение осадков до конца месяца все еще возможно.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в середине следующей недели в Москве начнется небольшое похолодание и пойдет снег. По его словам, столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла.