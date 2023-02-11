Москвичам пообещали снежный апокалипсис с барической пилой Синоптик Тишковец: в Москве 12 февраля выпадет до 20% месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве к утру выпадет до 20% месячной нормы осадков, также прогнозируется барическая пила с резким колебанием давления, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, снегопад наберет силу c 21:00 до 03:00, а к 04:00 ветер может усилиться до штормовых значений в 15–20 м/с. Метель продлится до 09:00, при этом видимость ухудшится до 1 км, ветер ослабеет только к середине дня и стихнет уже к вечеру.

В целом за 15 часов выпадет до 7–10 миллиметров осадков, или до 20% месячной нормы. Высота снежного покрова за ближайшие сутки подрастет с 27 до 33 см. <...> Прогнозируется барическая пила: показания барометров в ночь понизятся до 735 миллиметров ртутного столба, а потом стремительный рост на 17 единиц — к вечеру воскресенья до 752 мм рт. ст., — сообщил Тишковец.

Барическая пила негативно скажется на самочувствии астматиков, аллергиков и людей с повышенным артериальным давлением, предупредил метеоролог. А при сильном ветре ожидаемая температура воздуха 12 февраля в диапазоне −2–5 градусов будет ощущаться как −10–12.

Ранее врач-терапевт Инна Бобыкина рассказала, что барическая пила опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией. Специалист посоветовала им принимать назначенные лекарства, избегать соленой и острой пищи, избыточных физических нагрузок, а также алкоголя.