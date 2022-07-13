Москвичам объяснили, как найти бомбоубежище Собчак объяснила москвичам, что искать бомбоубежище надо через районную управу

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила, как найти в Москве бомбоубежище с учетом того, что их месторасположение — государственная тайна. Ссылаясь на полученные журналистами медиахолдинга «Осторожно Media» данные, она рассказала, что жители столицы могут обратиться в управу района, сотрудники которой и должны указать расположение бомбоубежища. Информацией журналистка поделилась в своем Telegram-канале.

Чтобы узнать, где конкретно находится ваше бомбоубежище, надо обратиться в свою управу (по месту жительства или работы), там есть учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС. Там расскажут. А если интересующихся много, то можно договориться с главой управы для встречи с населением, чтобы всем желающим сразу рассказать, — заявила она.

Как утверждает Собчак, после разговора с источниками из мэрии стало ясно, что общей карты с бомбоубежищами Москвы нет в открытом доступе. Власти объясняют это тем, что если потенциальный противник сможет обнаружить месторасположение защитного пункта, то он будет целиться именно в него.

Ранее стало известно, что депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина подготовила бомбоубежище в подвале дома. Она пообещала принести туда около 15 литров воды, а свои действия объяснила в соцсетях тем, что «в стране всё время что-то взрывается».