21 января 2026 в 09:38

Москвичам дали советы из-за приближающихся сильных морозов

Москвичам посоветовали не выходить на улицу без необходимости в сильный мороз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвичам не стоит выходить на улицу без необходимости в 30-градусные морозы, заявил ТАСС старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Андрей Ольшевский. Он отметил, что при такой погоде даже здоровые люди могут столкнуться с риском переохлаждения.

В условиях 30-градусных морозов выходить на улицу без необходимости не рекомендуется, — сказал Ольшевский.

Врач рассказал, что при выходе в мороз на улице не стоит находиться более 10–15 минут. Он добавил, что сильный холод опасен пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями и детям. Ольшевский посоветовал одеваться многослойно и носить свободную обувь.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве и Подмосковье 24 и 25 января 2026 года ожидаются сильные морозы. По его словам, предстоящие выходные станут самыми холодными днями месяца. При этом резкое похолодание начнется уже в четверг, 22 января. Сильных снегопадов при этом не ожидается. Погода будет суровой, но ясной, подытожил эксперт.

