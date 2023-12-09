Москвич выстрелил в двух росгвардейцев из пистолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве мужчина ранил из травматического пистолета двух сотрудников Росгвардии, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, конфликт произошел ночью на улице Твардовского.

Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, у второго росгвардейца выявили ранение по касательной в голову. Нападавший скрылся с места преступления.

По данным канала, сотрудники Росгвардии находились не при исполнении. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге уличные торговцы порезали двух приезжих из Ростовской и Липецкой областей. Как рассказал один из них, когда они с товарищем вышли покурить на крыльцо хостела на улице Восстания, продавцы навязчиво предлагали им приобрести косметику. После грубого отказа дельцы набросились на них с ножами.

Помимо колото-резаных ран, у мужчин также похитили телефон и 20 тысяч рублей. Злоумышленников задержали, ими оказались уроженцы Краснодарского и Ставропольского краев и Кабардино-Балкарии, дома у них изъяли семь ножей, один из которых был со следами крови, нашли украденные деньги и телефон.

В Новокузнецке между тем приговорили почти к трем годам колонии строгого режима рецидивиста, который в августе прошлого года напал на девушку и попытался выхватить у нее телефон. Потерпевшая распылила ему в лицо газовый баллончик, грабитель попытался скрыться, но в итоге упал на землю и заснул, очевидцы вызвали полицию.