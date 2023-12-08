«Косметику продавали навязчиво»: раскрыты детали поножовщины в Петербурге Don Mash: причиной поножовщины в Петербурге стал грубый отказ покупать духи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Ростовской области Антон Ионов рассказал Telegram-каналу Don Mash, что причиной поножовщины в центре Санкт-Петербурга стал отказ покупать духи у уличных торговцев. По словам мужчины, продавцы подскочили к нему и его коллеге Дмитрию из Липецка, когда они вышли покурить на крыльцо хостела.

Косметику продавали навязчиво. Мы им отказали в грубой форме. Ну и пошло-поехало. Там их двое оттуда, двое отсюда, ну, отбежал в сторону. Наших друзей еще там пока не было, потом, когда все вышли, уже никого не было было. У меня только порезы, а другого человека рука, спина. Зашили, вроде все нормально, — рассказал пострадавший.

По данным канала, помимо множества колото-резаных ран у коллеги Антона похитили телефон и забрали 20 тысяч рублей. Антон тоже получил ножом в руку, когда попытался вступиться за товарища. После этого он вызвал полицию. Дмитрия госпитализировали в состоянии средней тяжести, вскоре правоохранители разыскали нападавших.

Задержанными оказались уроженцы Краснодарского края, Ставрополья и Кабардино-Балкарии, у них дома изъяли семь ножей, один из которых был со следами крови. Там же обнаружили украденные деньги и телефон, всех троих забрали в изолятор.

Ранее СМИ сообщали, что массовая драка с поножовщиной произошла на улице Восстания утром 7 декабря. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела.