Грабитель в Новокузнецке заснул на месте преступления

Фото: t.me/gumvd42

В Новокузнецке грабитель напал на девушку на улице и попытался выхватить у нее телефон, но она использовала газовый баллончик, после чего злоумышленник попытался скрыться, но впоследствии упал на землю и заснул, сообщила пресс-служба МВД Кузбасса. Там его до приезда полиции стерегли очевидцы, задержанным оказался неоднократно судимый 36-летний мужчина.

Следствием установлено, что обвиняемый спланировал преступление заранее. Он заметил свою жертву на берегу реки Аба, где та выгуливала собаку, проследил за женщиной и напал во дворе многоэтажного дома. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к двум годам девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сообщили в полиции.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Потерпевшей оказалась 28-летняя горожанка. Видео нападения на улице Покрышкина также опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как мужчина гонится за девушкой, прогуливающейся с собакой. Она распыляет ему в лицо баллончик, он валит ее на землю и начинает бить. После неудавшейся попытки отобрать телефон мужчина пытается сбежать, за ним вслед устремляются несколько человек.

Ранее в Санкт-Петербурге курсант МЧС защитил местную жительницу от грабителя. На видео попал момент, как он гнался за злоумышленником.