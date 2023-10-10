Курсант МЧС защитил петербурженку от грабителя и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге курсант МЧС защитил женщину, на которую напал вооруженный ножом грабитель. На видео попал момент, как курсант гонится за злоумышленником, сообщает «360». Грабителю в итоге удалось сбежать, но он был вынужден оставить на месте происшествия нож и сумку, которую отобрал у петербурженки.

Как уточняет издание, пострадавшей оказалась 45-летняя женщина, работающая в медицинской организации. Она рассказала прибывшим на место сотрудникам полиции, что неизвестный угрожал ей ножом и отобрал у нее сумку. На ее крики с просьбами о помощи пришел прохожий — курсант МЧС, который спугнул злоумышленника.

Нападение произошло утром 9 октября в районе дома № 69 на бульваре Новаторов, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в 07:45. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители занимаются поисками подозреваемого.

В Иркутске ранее двое мужчин спасли женщину и детей, перевернувшихся во время прогулки на катамаране по реке Ангаре. МЧС региона ищет всех участников инцидента и свидетелей, чтобы установить причины произошедшего. В ведомстве заявили, что действия мужчин спасли жизни трех человек.