11 сентября 2025 в 11:18

Москва празднует 878-летие: яркие фото, как украсили столицу ко Дню города

Москва готовится отметить свое 878-летие. Мероприятия в честь Дня города пройдут 13 и 14 сентября. Накануне столицу уже начали украшать к празднику: на главных мостах и магистралях, в общественных пространствах, около вокзалов и на въездах в город разместят 3200 праздничных флагов, а также декоративные конструкции.

Традиционно, праздничные элементы установят в пешеходных зонах и парках. Там появятся зоны отдыха с цветами и качелями. В музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и в парке «Фили» появятся конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.

Также на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. В честь Дня города 13 и 14 сентября архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в праздничном режиме. Помимо этого, на цифровых билбордах и медиафасадах Москвы покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы.

В рамках празднования Дня города в Москве запланировано 138 мероприятий: концерты, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы. В этот раз их посвятят истории и современному развитию столицы.

Подробнее о том, как Москва готовится к празднованию Дня города — в фотогалерее NEWS.ru.

