Названа дата открытия «Макдоналдса» в Москве «Макдоналдс» в Москве под новым названием может открыться 12 июня

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Рестораны сети «Макдональдс» могут открыться в столице 12 июня, сообщает агентство «Москва 24» со ссылкой на источники. Отмечается, что новое название сети пока неизвестно. Генеральный директор «Макдоналдса» Олег Пароев ранее заявил, что фирменная жёлтая буква М не останется в бренде, под которым будут работать новые рестораны. Он также опроверг сообщения о том, что в России компания заработает под названием «Mc».

«Макдоналдс» откроется в Москве 12 июня, — рассказал источник.

19 мая стало известно, что бизнес «Макдоналдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору. Сообщалось, что он сможет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель руководит работой 25 ресторанов сети, открытых по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года.

Сообщалось, что рестораны могут возобновить работу уже в конце июня — начале июля этого года.