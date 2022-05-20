Названа дата открытия «Макдоналдса» под новым брендом в России «Макдоналдс» может открыться в России под новым брендом уже в июне-июле

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» может возобновить работу в России под новым брендом уже в конце июня — начале июля, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники. Отмечается, что сделка по продаже американского бизнеса уже запущена.

Открытие «Макдоналдса» в России под новым брендом ожидается в конце июня — начале июля, сделка по продаже бизнеса уже запущена, — говорится в сообщении.

19 мая стало известно, что бизнес «Макдоналдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору. Сообщалось, что он сможет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель руководит работой 25 ресторанов сети, открытых по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года.

По России закрылись около 850 реcторанов, в том числе и самый первый, который открылся в 1990 году на Большой Бронной в Москве. Позже стало известно, что «Мaкдоналдс» может возобновить работу в России в июне, но уже под новым брендом. Сохранятся 90% поставщиков, рабочие места и, как увeряют некоторые эксперты, даже меню.