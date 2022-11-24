Московский зоопарк показал пеликаний остров

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал видео с кудрявыми и розовыми пеликанами, которые живут на собственном «острове». Это плот в центре озера, на котором живут величественные птицы, сообщается в Telegram-канале зоосада.

На кадрах видно, как часть птиц неторопливо плавает по озеру, другие стоят на плоту с распущенными крыльями. Пеликаны выглядят очень важно, несмотря на свои забавные позы. Живут птицы в Центре воспроизводства редких животных. Они ловят рыбу на озере, плавают в зарослях камыша и осваивают берега. На дальних берегах нет посетителей, поэтому живется пеликанам в спокойствии.

С приближением холодов мы понемногу придвигаем плавучие островки ближе к основному домику, чтобы пеликаны смогли спокойно перейти в зимнее помещение. Птицы еще молодые, им важно привыкнуть к процедуре зимнего переселения, — говорится в сообщении зоопарка.

Колония пеликанов состоит из взрослых птиц, переехавших в Центр из зоопарка. и молодых, которые в этом году вылупились из яйца. Сотрудники центра отмечают, что краснокнижные птицы даже научились ловить рыбу и инициатором стала именно молодежь.

Ранее Московский зоопарк опубликовал забавное видео с пандами Жуи и Диндин, которые резвятся в заснеженных вольерах. У зверей есть бассейны, которые сейчас покрылись тонким льдом, и медведи вовсю развлекаются, ломая этот лед.