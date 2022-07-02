Моргенштерн отправил в Россию своего двойника Моргенштерн заявил, что находится «далеко от Москвы»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэп-исполнитель Моргенштерн

Вместо Моргенштерна в Россию прилетел его двойник. Рэпер в социальных сетях рассказал, что находится далеко от Москвы, но «душа моргенштернская навечно жива под этим стеклянным куполом в центре столицы», имея в виду свою бургерную на Никольской, ребрендинг которой он анонсировал ранее.

Бургерная Моргенштерна 1 июля открылась под новым названием «Кайф — и точка», логотип заведения при этом «цитирует» старый добрый «Макдоналдс» до ребрендинга — желтая буква «К» на красном фоне.

На входе в ресторан гостей встречал картонный Моргенштерн в образе Роналда Макдоналда, а подогретую обещаниями рэпера о перформансе публику развлекали его двойник и такой же фейковый Филипп Киркоров. Настоящий улетел с детьми в Ереван.

Накануне Моргенштерн намекал на свое возвращение в Россию публикациями в социальных сетях, на которых можно было заметить билборды с рекламой на русском языке и машины с российскими номерами.