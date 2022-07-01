Моргенштерн вернулся в Россию Рэпер Моргенштерн вернулся в Россию

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Моргенштерн

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн вернулся в Россию. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) музыкант поделился кадрами из автомобиля. На них видны баннеры с фразами на русском языке и другие машины с национальными номерами. Также он поделился фотографией шоколадки «Аленка».

Снимая видео, музыкант неоднократно заявил: «Я не верю», после чего призвал ждать его в ресторане Kaif Provenance в центре Москвы.

Ранее он уже намекал на свое возвращение. В соцсетях Моргенштерн выкладывал фотографию авиабилета с указанным маршрутом Прага — Москва.

После этого в СМИ появилась информация о том, что сотрудники МВД намерены провести проверку по факту возможного мошенничества со стороны рэп-исполнителя и его концертных директоров. Поводом для этого служит несостоявшийся концерт певца в Москве, на который продавались билеты.