«Кажется что-то будет»: Моргенштерн намекнул на возвращение в Россию 1 июля Моргенштерн намекнул на возвращение в Россию 1 июля

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн намекнул на возвращение в Россию 1 июля. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он выложил фотографию авиабилета с указанным маршрутом «Прага – Москва». Билет оформлен на его имя.

Помимо этого он опубликовал видео, в котором пригласил подписчиков в свой ресторан Kaif Provenance в центре Москвы, намекнув тем самым на свое возможное появление там.

Бронируйте столики в «Кайфе» на завтра [1 июля]. Кажется, что-то будет, — рассказал Моргенштерн.

За день до этого он также поделился фотографией табло вылета в аэропорту, в котором отметил аккаунт своего ресторана и заявил: «Я тебя спасу».

6 мая Минюст внес в перечень физлиц-иноагентов Моргенштерна. Его адвокат Сергей Жорин обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение Министерства юстиции о включении артиста в список. По словам защитника, музыкант не участвует в политической деятельности России, в связи с чем «не может быть признан иноагентом».