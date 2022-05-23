Моргенштерн подал в суд на Минюст из-за включения в список иноагентов

Российский рэпер Моргенштерн / Фото Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Адвокат уфимского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) Сергей Жорин обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение Министерства юстиции о включении артиста в список иноагентов. По словам защитника, музыкант не участвует в политической деятельности России, в связи с чем «не может быть признан иноагентом». Представители Минюста внесли рэпера в реестр 6 мая.

Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащим отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта. Мы просим исключить Моргенштерна из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента, — заявил Жорин.

Ранее Министерство юстиции России внесло в перечень физлиц-иноагентов бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. До этого страницу Ходорковского в соцсети «ВКонтакте» заблокировали.

Кроме того, Минюст включил в перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть физлиц, в том числе рэпера Face (Иван Дрёмин). Также в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович (внесены в список СМИ, выполняющих функции иноагента).