Министерство юстиции России внесло в перечень физлиц-иноагентов бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее страница Ходорковского в соцсети «ВКонтакте» была заблокирована.
В настоящее время в списке физлиц-иноагентов значатся семь человек помимо Ходорковского и Каспарова: журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, оппозиционеры Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза и рэпер Алишер Моргенштерн.
Ранее Минюст включил в перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть физлиц, в том числе рэпера Face (Иван Дрёмин). Помимо него, в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович (внесены в список СМИ, выполняющих функции иноагента).
Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку журналистки Ксении Собчак на предмет финансирования из-за рубежа. В случае выявления фактов финансирования она может быть признана иностранным агентом.