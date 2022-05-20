Ходорковский и Каспаров внесены в реестр физлиц-иноагентов Минюст России внес в перечень физлиц-иноагентов бывшего главу ЮКОСа Ходорковского и экс-чемпиона мира по шахматам Каспарова

Михаил Ходорковский / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министерство юстиции России внесло в перечень физлиц-иноагентов бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее страница Ходорковского в соцсети «ВКонтакте» была заблокирована.

В настоящее время в списке физлиц-иноагентов значатся семь человек помимо Ходорковского и Каспарова: журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, оппозиционеры Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза и рэпер Алишер Моргенштерн.

Ранее Минюст включил в перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть физлиц, в том числе рэпера Face (Иван Дрёмин). Помимо него, в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович (внесены в список СМИ, выполняющих функции иноагента).

Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку журналистки Ксении Собчак на предмет финансирования из-за рубежа. В случае выявления фактов финансирования она может быть признана иностранным агентом.