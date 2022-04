Минюст признал рэпера Face иноагентом

Фото: face/vk.com

Победителем наиболее престижной категории музыкальной премии «Грэмми» «Запись года» стал рэп-дуэт Silk Sonic с композицией Leave The Door Open. Об этом было объявлено в ходе церемонии в воскресенье, трансляцию ведёт телеканал CBS.

На награду Национальной академии искусства и техники грамзаписи США в этой категории также претендовали шведская группа Abba с композицией I Still Have Faith In You, певец Джон Батист с песней...