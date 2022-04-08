Минюст признал рэпера Face иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 6 физлиц, в том числе рэпера Face (Иван Дрёмин). Помимо него, в список попал адвокат и правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович, следует из обновлённых данных на сайте ведомства.
Теперь в списке
1 апреля министерство юстиции обновило список СМИ-иноагентов, добавив в него ещё восемь человек, в числе которых историк Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и ещё шесть журналистов