Моргенштерна проверят на мошенничество после намеков на приезд в Россию РЕН ТВ: в МВД проведут проверку по факту мошенничества со стороны Моргенштерна

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Моргенштерн

В МВД намерены провести проверку по факту возможного мошенничества со стороны рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна и его концертных директоров. Поводом для этого служит несостоявшийся концерт певца в Москве, на который продавались билеты. Следователи собираются разобраться, были ли проведены со стороны Моргенштерна мошеннические действия, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Осенью 2021 года музыкант отменил все свои выступления в России, а запланированное на 26 ноября выступление в московском клубе Gipsy было перенесено на весну. Тогда же он уехал в ОАЭ после обвинения со стороны главы СКР Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Тем не менее весной концерт не состоялся.

Адвокат Алишера Сергей Жорин рассказал «Газета.Ru», что ничего не знает о проверке.

О каких-либо проверках нам неизвестно. Официально нас никто не уведомлял. Одно могу утверждать уверенно — никакой противоправной деятельностью мой доверитель не занимался и не занимается, — заявил он.

Стоит отметить, что сообщение о проводимом расследовании появилось сразу после того, как Моргенштерн намекнул на возвращение в Россию 1 июля. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он выложил фотографию авиабилета с указанным маршрутом Прага — Москва. Билет оформлен на его имя.

Ранее Жорин сообщил, что его подзащитный Моргенштерн обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в трёх выпущенных клипах на его песни. По его словам, музыкант настаивает на своей невиновности.