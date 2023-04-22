Регистратор снял момент смертельного ДТП с мотоциклистом Мотоциклист насмерть разбился в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Каширском шоссе в Подмосковье 21 апреля в 18:39 мотоциклист наехал на препятствие и попал в аварию, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора автомобиля, двигавшегося в это время по шоссе. Мужчина, слетевший с мотоцикла, был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице, — заявил источник.

В феврале в городе Абинске Краснодарского края произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, у которого не было прав на управление транспортным средством, и иномарки Nissan Almera. 18-летний байкер на высокой скорости врезался в легковой автомобиль. Пострадавший мотоциклист был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр обратился к водителям автомобилей и мотоциклов, чтобы те «работали головой на 360 градусов». Мотоциклистам он рекомендовал надевать всю необходимую экипировку ради безопасности, даже несмотря на жару.