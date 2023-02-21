Массажист домогался модели, а салон повесил на нее долг в 600 тысяч рублей

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Модель обвинила массажиста московского центра косметологии в домогательствах, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, вместо объяснений администратор оформила на клиентку кредиты на сумму 590 тысяч рублей.

SHOT передает, что сотрудники центра косметологии пригласили модель на бесплатный сеанс массажа, чтобы позже заключить договор о сотрудничестве. Однако массажист, сообщила девушка, вместо процедуры начал домогаться: намазал маслом, лег сверху и стал целовать в шею, а позже наблюдал за клиенткой в душе.

Канал сообщает, что администратор попыталась успокоить модель, предложив ей бокал шампанского и более выгодные условия контракта. Девушка подписала документ, а через несколько дней ей стали приходить сообщения из банков о кредитах.

Ранее в Мурманске два ребенка передали московским мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в ДТП. Наличные деньги дети оставили в коробке около входной двери квартиры.

До этого сотрудник МЧС из Москвы взял несколько кредитов почти на полтора миллиона рублей и отдал деньги запугавшим его мошенникам. Злоумышленники звонили пострадавшему, представляясь сотрудниками ЦБ и ФСБ, и обещали завести уголовное дело из-за якобы переведенных с его счетов денег на Украину для поддержки ВСУ.