«Методы для запугивания населения»: мэр Коломны про сообщения о взрывах Мэр Коломны опроверг сообщения о взрывах на территории города

Фото: kolomnagrad.ru

Александр Гречищев

Взрывов на территории подмосковной Коломны зафиксировано не было, заявил глава города Александр Гречищев в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что экстренные службы все равно отреагировали на сообщения и начали патрулировать на территории города.

После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений нет. Газовое и электроснабжение в округе работает в штатном режиме. Безопасности жителей ничего не угрожает, — написал Гречищев.

По словам мэра, подобные сообщения в Сети появляются с целью посеять панику среди населения.

Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения, — полагает градоначальник.

Ранее источники в правоохранительных органах предполагали в комментарии ТАСС, что причиной взрыва мог стать беспилотник, останки которого до сих пор не были найдены. Экстренные службы тоже отчитывались, что признаков взрывов в Коломне обнаружено не было. О том, что в одном из сел в пригороде Коломны произошел взрыв, ранее сообщил Telegram-канал Baza. Взрыв якобы был слышен во многих районах города. По предварительным данным, взрыв прозвучал около 21:30 2 марта.