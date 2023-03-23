Мертвая пенсионерка шесть лет пролежала в закрытой квартире В Москве тело пенсионерки шесть лет пролежало в закрытой квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело пенсионерки шесть лет пролежало в закрытой квартире жилого дома в Царицыно на юге Москвы, сообщает Regnum со ссылкой на источник. По словам соседей, они не видели пожилую женщину примерно с 2017 года.

22 марта сотрудники полиции вскрыли дверь в квартире в районе Царицыно. В одной из комнат было обнаружено мумифицированное тело хозяйки квартиры 1942 года рождения, — рассказал источник.

Соседи объяснили, что не обратили внимания на пропажу пенсионерки, так как она была затворницей и редко говорила с другими жильцами. Обстоятельства и причины смерти пенсионерки на данный момент не установлены.

Ранее в Омске сотрудники полиции обнаружили тела 85-летней россиянки и ее сына в потайном погребе в квартире женщины. Трупы были найдены с размозженными головами. Следователи взялись за поиски преступника.

В подмосковном Серпухове женщина обнаружила труп 71-летней матери в квартире, залитой кипятком из отопительной трубы.