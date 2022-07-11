Москвичей предупредили о новом урагане Москвичей предупредили, что 11 июля прогнозируются гроза и порывистый ветер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и до конца суток в столице местами ожидаются ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Два человека стали жертвами непогоды в Москве накануне. Еще 18 человек, в том числе трое детей, получили различные травмы, включая сотрясения мозга, ушибы грудной клетки, ушибленные раны, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы. Одной из пострадавших пришлось ампутировать стопу.

10 июля жители Каширы, Видного, Подольска, а также различных районов Москвы сообщили о порывистом ветре и граде. Так, на Нижегородской улице из-за непогоды сорвало часть крыши дома — она придавила несколько автомобилей.