Лицей в Химках заплатит 7,7 млн рублей за поножовщину в учреждении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Химках суд взыскал 7,7 млн рублей в пользу пострадавшей семьи с лицея, где училась пятиклассница, напавшая с ножом на сверстницу, передает РЕН ТВ из зала суда. Семью нападавшей девочки в результате штрафовать не стали. Мать пострадавшей 11-летней школьницы отметила в комментарии Telegram-каналу SHOT, что с момента нападения в феврале 2023 года девочка неплохо справилась со стрессом.

Исходя из того, что с ней случилось, — она молодец. Очень хорошо держится. Она очень позитивный и добрый ребёнок, поэтому всё у неё должно быть хорошо. Справимся, — заявила женщина.

Потерпевшие требовали возместить моральный вред в размере 20 млн рублей и 5,7 млн за лечение дочери. Представители лицея посчитали сумму завышенной. Мать напавшей девочки заявила, что у дочери нет и не было психического заболевания. Вину она не признала, отметив, что ее дочь, скорее всего, спровоцировали.

Инцидент произошел 7 февраля. Шестиклассница напала с ножом на сверстницу. Она отвела бывшую подругу в туалет и попросила ее отвернуться, после чего начала бить ее ножом. Затем нападавшая вернулась в кабинет и заявила одноклассникам: «Я убила ее». Всего на теле ребенка судебные эксперты насчитали 126 ранений.