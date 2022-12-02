Квартиру в жилом доме на юго-востоке Москвы затопило кровью В квартире на юго-востоке Москвы нашли труп с пакетом на голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы в одной из квартир жилого дома обнаружили тело мужчины с пакетом на голове, сообщил Telegram-канал SHOT. Труп нашли после того, как соседи из квартиры снизу увидели у себя на потолке кровавые пятна.

Инцидент произошел на улице Люблинской в Люблино. На четвертом этаже проживала пара. В какой-то момент девушка почувствовала странный и неприятный запах, который усиливался на протяжении нескольких дней, однако особого значения этому не придала.

Спустя почти неделю с потолка начала капать кровь — квартирантка испугалась и попросила парня подняться к соседям сверху и поговорить. Мужчина поднялся на пятый этаж и постучался, однако ему никто не открыл. После этого пара вызвала полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь. Зайдя в квартиру-студию, они обнаружили в ванной труп 38-летнего мужчины. На его голове был пакет, замотанный скотчем.

Эксперты полагают, что смерть наступила около недели назад. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

Ранее в квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело 11-летнего мальчика. Характер полученных травм указывал либо на несчастный случай, либо на самоубийство.