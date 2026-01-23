Крупный пожар вспыхнул в центре Москвы

Дом синодальных композиторов загорелся в центре Москвы, сообщили ТАСС оперативные службы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Горит неэксплуатируемый Дом синодальных композиторов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, — говорится в сообщении.

Ранее автомобиль загорелся во дворе жилого дома на проспекте Андропова на юге российской столицы. На опубликованных кадрах видно, как от горящей машины пламя перекинулось на другое авто, припаркованное рядом. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, пожар быстро потушили.

До этого крупный пожар в ангаре города Тельмана Ленинградской области попал на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров с привлечением 60 сотрудников и 17 единиц техники ведомства.

В Краснодарском крае пожар вспыхнул в частном доме в станице Холмской. Инцидент произошел в ночь на 20 января. В огне погибла 45-летняя хозяйка дома. Также жертвами стали ее дети в возрасте шести и девяти лет и новорожденный внук. По данному факту возбуждено уголовное дело.