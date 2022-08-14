Красота небесного огня на фестивале фейерверков в Москве На юге Москвы проходит двухдневный международный фестиваль фейерверков - редкое по красоте и необычайности зрелище

В Братеевском каскадном парке на юге Москвы 13-14 августа проходит Международный фестиваль фейерверков «Ростех».

В течение двух вечеров выступят команды из восьми стран мира. Это Аргентина, Бразилия, Китай, Киргизия, Мексика, Пакистан, Сербия и Россия. Выступление каждой страны сопровождается национальной музыкой в современной обработке. После второго вечера выступлений будет назван победитель фестиваля.

Постановщиком церемонии стал режиссер Илья Авербух, известный в том числе созданием церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018 и Олимпийских игр в Сочи зимой 2014 года.

Я постарался сделать так, чтобы энергия огня жила все эти два дня. Конечно, это непростая задача для любого режиссера — полукилометровая трибуна. Очень важно, чтобы все зрители, которые в любом уголке находятся, чувствовали сопричастность и видели это действо перед собой, — отмечал Авербух.

Нынешний фестиваль посвящен традициям, обычаям и искусству народов нашей страны, поскольку 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Подготовка шоу длилась четыре месяца.

Фестиваль оба дня начинается с 14:00. Днем в парке театральные представления, спортивные мероприятия, мастер-классы. Затем выступают музыкальные группы, 13-го августа это была «Градусы», 14-го ожидается «Баста». В день открытия организаторы мероприятия решили устроить для гостей сюрприз и пригласили артиста, чье имя до конца оставалось засекреченным — певца Леонида Агутина. А с 21:00 до 23:00 — пиротехническое шоу. Изначально планировалось и шоу дронов, но потом его отменили из соображений безопасности.

Стоимость билетов от 800 до 4300 руб.

Первый Международный фестиваль фейерверков «Ростех» прошел в 2015 году. Тогда в числе участников были в том числе Испания, Италия, Финляндия, Чехия, Чили.

Одним из самых сильных участников фестиваля считается китайская команда производителя фейерверков Liuyang Jingduan Xinyi Fireworks Co., Ltd. Всякий раз, когда она участвует в шоу, то оказывается в числе победителей. По всей видимости, тут играет роль и традиция — считается, что фейерверки были изобретены именно в Китае в 12 в. н.э, когда даосы искали эликсир бессмертия, и, смешав селитру, древесный уголь и серу, получили порох. На праздниках в те времена порох закладывали в стебли бамбука и бросали их в огонь, чтобы «ночь превратилась в день».