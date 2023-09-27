Какая погода будет в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу, что с дождем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что ближайшие две ночи в Москве и Московской области ожидаются заморозки. Какая погода будет в российской столице 28 и 29 сентября?

Погода в Москве и Подмосковье завтра и послезавтра

По словам метеоролога, похолодание москвичей ожидает только в ближайшее воскресенье, а на протяжении всей недели будет стоять солнечная погода.

«В дневные часы 27 сентября температура поднимется до +19 градусов тепла, в ночные составит восемь-десять градусов тепла. Преимущественно днем будет солнечно, погода продолжит радовать нас на протяжении всей недели. Пока похолодания прогнозируются лишь в воскресенье», — заявил специалист.

По данным портала Meteovesti, в Москве в четверг, 28 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 11 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер будет западный, умеренный.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что пятница, 29 сентября в Москве может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

«Супервысокая температура прогнозируется в пятницу — плюс 21-24 градусов. Рекордно высокая температура для 29 сентября — 23,3 градуса — была в 1900 году. Будет побит рекорд или нет, узнаем в пятницу, но это характеристика того, насколько будет тепло», — подчеркнул синоптик.

Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости сообщила, что в ближайшие выходные в российской столице будет достаточно теплая погода.

«В субботу будет переменная облачность без осадков, ночь будет довольно теплая, в Москве где-то плюс 9-11 градусов, а дневная температура около 20 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4», — пояснила она.

Также Позднякова обратила внимание, что в воскресенье москвичей ожидают кратковременные дожди, а днем температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов.

По данным «Фобос», в Подмосковье 28 сентября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью температура будет в районе семи градусов тепла. Днем прогнозируется до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный. 29 сентября ожидается малооблачная погода. Ночью до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер западный, умеренный.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 и 29 сентября

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что вся рабочая неделя в Петербурге будет достаточно теплой и похолодание придет только к выходным дням.

«Пришедший с юго-запада в наши районы антициклон будет определять погоду большую часть недели. Ухудшение погоды в виде дождей и похолодание планируется только к выходным дням и тогда уже начнется более привычная для этого времени года погода», — заявил метеоролог.

По словам Колесова, 27 и 28 сентября в городе на Неве температура воздуха прогреется до плюс 19-20 градусов. В пятницу, 29 сентября, прогнозируется теплая погода и столбики термометра поднимутся выше 20 градусов тепла.

«Пятница будет последним днем этого теплого и сухого периода, потому что впереди значительное ухудшение погоды. Уже в ночь на субботу, 30 сентября, к Санкт-Петербургу приходит атмосферный фронт, который принесет дожди и начинается влияние циклонов с настоящей осенней погодой», — отметил синоптик.

Колесов объяснил, что с приходом октября в регионе похолодает и выпадет много осадков.

«Суббота будет еще переходным днем между теплом и прохладной погодой, так как днем максимальная температура воздуха в городе около плюс 17 градусов. Но с началом октября температура воздуха понизится до 14 градусов тепла., ожидается много дождей, да и усиления ветра будут, как это и положено осенью», — резюмировал специалист.

В Ленинградской области, по данным портала Gismeteo, 28 сентября ожидается до 20 градусов тепла. Порывы ветра до 7 м/с. Осадков не ожидается. 29 сентября в регионе температура воздуха прогреется до 21 градуса, без осадков.

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