Кадры с парада трамваев в честь 876-летия Москвы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы

В столичном депо имени Н. Э. Баумана в рамках празднования Дня города состоялся парад трамваев и выставка ретротранспорта. В праздничной колонне участвуют 10 трамваев разных поколений, произведенных в ХХ веке, а также представитель современности — трамвай KT3R «Кобра».

В число участников парада вошли исторические трамваи моделей МТВ, РВЗ, КТМ и «Татра», а также двухвагонные поезда из моторных и прицепных вагонов. А посетители выставки в депо также могут увидеть грузовики середины прошлого века, мотоциклы «Днепр», автомобили ГАЗ, ЗИС и «Москвич». Всего на выставке представлено около 50 экспонатов.