Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «голую» вечеринку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки. Блогер присутствовала в зале суда и даже улыбалась. Ей предъявили обвинения в административном правонарушении об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.

Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой присутствовали не только звезды шоу-бизнеса, но и топ-менеджеры крупнейших российских компаний. Как рассказала каналу администратор московского клуба «Мутабор», где проходило событие, на мероприятии были замечены представители «Яндекса» и VK, а также вице-президент МТС Игорь Мишин.

При этом Telegram-канал Mash выяснил, что если участники «голой» вечеринки не закроют долги перед ФНС до Нового года, то их ждет глубокий аудит со стороны МВД. По информации канала, правоохранители будут отслеживать движение средств на счетах, сейчас эти процедуры проходит Ивлеева.

У самой Ивлеевой обнаружили порядка 137 млн рублей долгов перед ФНС. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов на функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.