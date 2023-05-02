Инструктор пейнтбольного клуба выстрелил школьнику в глаз В Новой Москве инструктор по пейнтболу выстрелил в глаз 12-летнему спортсмену

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция проводит проверку в отношении инструктора пейнтбольного клуба в Новой Москве, передает MK.RU. Мужчина дважды выстрелил из игрового девайса в сторону юных волейболистов, чтобы доказать безопасность защитной сетки, отделяющей его от них. Первая пуля отрекошетила, но вторая попала в глаз 12-летнему спортсмену. Расстояние между инструктором и юными посетителями клуба составляло всего четыре метра и все школьники были без защитного обмундирования.

Медики диагностировали ребенку сотрясение головного глаза и контузию глазного яблока второй степени. Зрение подростка сохранено, но потребуется долгая реабилитация. У школьника сильнейший отек и обширная гематома.Офтальмологи не дают гарантии, что зрение будет восстановлено полностью.

Инструктор хотел доказать детям, что защитная сетка между ними никак не может им навредить. При этом он стрелял через нее, приставив дуло в упор к заградительному материалу.

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