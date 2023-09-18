Инаугурация Сергея Собянина в должности мэра: как это было

Фото: Kremlin.ru

Инаугурация мэра Москвы

Сергей Собянин 18 сентября официально вступил в должность мэра Москвы. Ранее он победил на выборах главы города, набрав 76,39% после подсчета всех бюллетеней. За него проголосовали 2 499 114 человек. Это уже третьи выборы мэра столицы, выигранные Собяниным.

Церемония инаугурации состоялась в концертном зале «Зарядье». На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники.

Вначале Собянина поздравил с избранием президент Владимир Путин. В зал внесли государственный флаг и флаг Москвы, а также устав города. После чего Сергей Собянин принял присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», — сказал Собянин.

Как проходила инаугурация Собянина — в фотогалерее NEWS.ru.