Грузовик переехал своего водителя из-за аварии с легковушкой Грузовик переехал своего водителя в Москве из-за аварии с легковым автомобилем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На внутренней стороне 32-го км МКАД в Москве легковой автомобиль врезался в грузовик, остановившийся посередине дороги. От удара грузовик наехал на своего водителя, стоявшего у капота, и проехал по нему всеми четырьмя колесами, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале. Информации о состоянии водителя нет, причины аварии на данный момент неизвестны.

На внутренней стороне 32-го км МКАД (перед развязкой с Варшавским шоссе) легковой автомобиль наехал на грузовик и человека, стоящих на проезжей части. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Из-за происшествия движение в сторону Калужского шоссе было затруднено. В 17:36 движение было восстановлено.

8 апреля в Санкт-Петербурге на актрису дубляжа Елену Шульман наехал троллейбус. Женщина разговаривала по телефону и не заметила, приближающийся сбоку транспорт. Водитель не успел вовремя остановится. Актриса была доставлена в больницу с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. На следующий день она скончалась от полученных травм.