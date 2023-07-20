Глава Третьяковской галереи назвала условия передачи «Троицы» в Лавру Гендиректор Третьяковки: «Троица» не сможет находиться в лавре, пока нет необходимых условий

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева, созданная в 1425 году, не сможет находиться в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, пока не будут созданы необходимые условия хранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Третьяковской галереи Елену Проничеву. Она уточнила, что полотно несет большую художественную ценность, так что обязательства по ее сохранности ложатся как на галерею, так и на Лавру.

Обязательства берет на себя не только Свято-Троицкая Сергиева Лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Андрея Рублева. И вопрос не стоит «смогут ли». Пока для «Троицы» не будут созданы необходимые условия хранения, экспонирования и обеспечения ее безопасности, размещение в соборе будет невозможно, — сказала Проничева.

По ее словам, условия для передачи иконы в лавру тщательно проработаны командой специалистов, который наблюдали за ее хранением. Согласно их заключению, во время хранения в лавре «Троица» будет находиться в климатической витрине в помещении, оборудованном необходимыми системами безопасности.

По решению президента России Владимира Путина икона была передана РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. Она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где находилась до 1929 года.