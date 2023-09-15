Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25» Роскосмос: станция «Луна-25» разрушилась из-за неисправности акселерометра

Фото: Moon Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российская межпланетная станция «Луна-25» разрушилась при ударе о поверхность спутника, потому что акселерометр не передал информацию, которая была необходима для выключения двигателя, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе пресс-конференции. По его словам, сейчас у комиссии есть 16 причин, почему был неисправен механизм, передает РИА Новости.

Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает изменение скорости. Причина — акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас, — сказал Борисов.

В настоящее время рассмотрены 11 версий неправильной работы акселерометра. Работы по выяснения причин разрушения «Луны-25» планируется завершить в конце сентября, заключил глава Роскосмоса.

20 августа в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.