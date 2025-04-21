Футболки с новыми цитатами Путина поступили в продажу В Москве стали продавать футболки и бейсболки с новыми цитатами Путина

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Коллекция футболок и бейсболок с автографами президента России Владимира Путина пополнилась новыми цитатами главы государства, передает РИА Новости. Отмечается, что такая одежда продается в универмаге Национального центра «Россия».

Среди новых цитат российского лидера есть «Баллистическая ракета „Орешник“ является гарантом суверенитета России», «Надо обязательно смотреть в будущее» и «Ответ всегда будет». Как рассказала журналистам сотрудница универмага, чаще всего клиенты выбирают футболки с цитатами про «Орешник», а также те, в которых упоминается РФ.

Ранее в исследовании Focus Technologies сообщалось, что трафик в магазинах одежды и обуви в России в период с 31 марта по 6 апреля 2025 года снизился на 5% в годовом и на 10% в недельном выражении. Основной причиной спада аналитики называют резкое ухудшение погодных условий, которое заставило потребителей отложить покупки сезонных товаров.

До этого финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что российских потребителей ожидает снижение цен на китайские товары из-за торговой войны между Соединенными Штатами и КНР. Он не исключил, что Пекин начнет делать большие скидки, которые дойдут до российских полок в течение одного-двух месяцев.