Forbes: МФЦ начали выдавать повестки о мобилизации всем мужчинам до 34 лет

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Московские МФЦ получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от того, имеют они право на отсрочку или нет, пишет Forbes. Отмечается, что все детали необходимости мобилизации предлагается уточнять в военкомате. Позже в пресс-службе МФЦ эту информацию опровергли.

Всем мужчинам от 20 до 34 лет вместе с паспортом должны выдаваться повестки, для того чтобы уведомить о частичной мобилизации, — сообщил корреспонденту Forbes сотрудник одного из МФЦ Москвы.

Другой сотрудник МФЦ в разговоре с другим корреспондентом Forbes подтвердил, что негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам призывного возраста, состоящим в базе, существует. На горячей линии по вопросам частичной мобилизации сообщили, что информация об этом будет передана экспертам. После этого в пресс-службе МФЦ сведения о выдаче повесток опровергли.

Изложенная информация является ложной, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в столице были отозваны повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных. По его словам, сотрудники военкоматов совместно со специалистами городских служб дополнительно проверили мобилизационные повестки, которые разослали жителям столицы.