«Фонбет ТВ» наказали за пропаганду ЛГБТ Суд Москвы оштрафовал «Фонбет ТВ» на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

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Таганский районный суд оштрафовал учредителя телеканала ТНТ Music ООО «Фонбет ТВ» на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Суд признал компанию виновной в распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

13.12.2023 постановлением Таганского районного суда города Москвы <...> ООО «Фонбет ТВ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей 00 копеек, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге оштрафовали музыкальный телеканал «Аива» на 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе артиста Сергея Лазарева на песню «Так красиво». Согласно постановлению суда, в клипе создается установка, что нетрадиционные отношения не только не отличаются от гетеросексуальных, но и равноценны союзу мужчины и женщины. В видеоклипе под звуковой ряд показывают пары, в числе которых есть и однополые.