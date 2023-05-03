«Это не контрнаступление»: найдено объяснение атакам БПЛА ВСУ на Кремль Военэксперт Матвийчук: Киев атаковал Кремль с целью получить больше оружия от Запада

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные атаковали Кремль при помощи беспилотников с целью получить ответный удар по центрам принятия решений в Киеве, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он предположил, что после удара по украинским административным центрам власти страны могут попросить у Запада еще больше вооружения. Эксперт предполагает, что это лишь один из ходов Киева, но никак не часть полноценного контрнаступления.

Я оцениваю это как очередную провокацию для усугубления ситуации. Киев хочет привлечь Москву к активным действиям. Для них желательно, чтобы Москва ответила ударом по административным центрам Киева, представить Москву в неблагоприятном свете и потребовать от Запада дополнительные вооружения, в частности самолеты, ракеты. Это киевские ходы, но это никакое не контрнаступление, — уверен Матвийчук.

Он также предположил, что атака могла быть произведена группой диверсантов, а сами дроны были запущены на расстоянии не более чем в 200 км от Кремля.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотных летательных аппарата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает это как теракт и попытку покушения на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Песков также добавил, что президент России Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме.