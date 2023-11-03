Экс-фотографа штаба Навального приговорили к восьми годам колонии В Москве суд приговорил экс-фотографа штаба Навального к восьми годам колонии

В Москве суд приговорил бывшего сотрудника штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Александра Струкова к восьми годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщили в правозащитном проекте «Первый отдел». Обвинения строились на комментариях подсудимого, которые он оставлял в соцсетях.

Суд постановил зачесть срок, который Струков провёл в заключении, как день за день. То есть один день, проведённый в Следственном изоляторе, за один день в колонии. Такое строгое решение принято из-за присутствия статьи о призывах к осуществлению террористической деятельности, — написали в Telegram-канале правозащитников.

Струкова судили по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых: статья о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием Интернета, о возбуждении ненависти либо вражды, совершенные с использованием Интернета и о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.