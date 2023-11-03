Рентгенолога отправили под домашний арест из-за комментария в Telegram Рентгенолога из Краснознаменска обвинили в оправдании терроризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чертановский районный суд города Москвы отправил 34-летнего врача-рентгенолога Аркадия Шанина-Винокурова под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, мужчине избрали меру пресечения в рамках расследования дела об оправдании терроризма. Следователи утверждают, что врач оставил комментарий с оправданием теракта в мессенджере Telegram.

Представители Следственного комитета РФ сообщили о задержании фигуранта уголовного дела еще в четверг, 2 ноября, однако его имя и род деятельности не раскрывались. Жителю закрытого города Краснознаменска грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. В его доме прошел обыск.

Как сообщалось ранее, редактор интернет-издания SOTA Анна Лойко была объявлена в розыск по уголовной статье об оправдании терроризма. В конце октября в квартире журналистки прошли обыски, ее мать вызвали на допрос в Следственный комитет РФ. По версии следствия, в 2021 году Лойко опубликовала материал, в котором оправдывались действия группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).