Эколог рассказал, что делать с летучими мышами в доме Эколог Бурмистров: летучих мышей лучше не тревожить во время спячки

Если в доме обнаружили летучую мышь во время спячки, то лучше дать ей дозимовать, заявил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. По его словам, которые приводит «Москва 24», когда такой возможности нет, стоит обратиться к экспертам.

Они не несут никакого вреда <...> Специалисты забирают таких сонных летучих мышей, дают им возможность провести зимовку в тишине, в спокойствии в искусственной среде, а весной выпускают на волю, — объяснил эксперт.

Ранее Бурмистров заявил, что при встрече с лисой не следует подходить к ней. По его словам, обычно эти животные стараются избегать контакта, поэтому лучше смотреть на них издалека.