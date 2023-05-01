Двое мужчин умерли с разницей в три часа в столичном хостеле В хостеле в Москве обнаружили трупы двух мужчин

В одном из московских хостелов обнаружили с разницей в три часа трупы двух мужчин, сообщается на сайте столичной прокуратуры. Уточняется, что на телах не обнаружили телесных повреждений.

Инцидент произошел в гостинице на улице 50 лет Октября. Сотрудники хостела в разных номерах обнаружили трупы мужчин, возраст которых составлял 21 и 22 года, после чего вызвали полицию. Что стало причиной смерти, пока неизвестно — это установит судебно-медицинская экспертиза.

По информации Telegram-канала SHOT, трупы обнаружили с разницей в несколько часов: первый около 6 часов утра, а второй — примерно в 9. Авторы канала предполагают, что причиной гибели молодых людей могло стать отравление неизвестными веществами.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего, в том числе, были ли мужчины знакомы друг с другом.

Ранее в Москве задержали женщину по подозрению в убийстве 90-летней матери. По предварительным данным, она зарезала пенсионерку кухонным ножом во время время бытовой ссоры. Возбуждено уголовное дело.